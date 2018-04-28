شاهد لحظة انهيار القفص خلال نزال رومان رينز وبروك ليسنر في WWE أعظم رويال رامبل (فيديو)‎

شهدت مواجهة بروك ليسنر ورومان رينز حدثًا غريبًا عندما انهار القفص الحديدي للحلبة، في المواجهة التي جمعتهما، أمس الجمعة، في مدينة جدة بالسعودية، في أعظم رويال رامبل.

وهجم رومان رينز على بروك ليسنر ليسقطه أرضًا، ويسقط معه القفص الحديدي في مشهد درامي مثير.

احتفظ المصارع الأمريكي الشهير بروك ليسنر ببطولة المصارعة الحرة الترفيهية “WWE”، بالتعادل مع رومان رينز في النزال الذي أُقيم بينهما داخل قفص حديدي.

وشهد عرض أعظم رويال رامبل تحت رعاية رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، مشاركة 50 نجمًا من WWE.

???? | الوحش بروك ليسنر يحتفظ بلقب

وسط انهيار القفص WWE Universal???? ????‍♂#أعظم_رويال_رامبل#WWEGRR#KSA_SPORTS pic.twitter.com/i6wRChj0LM