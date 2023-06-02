ما الحديث الذي دار بين العائلة المالكة الأردنية والأميرين ويليام وكيت؟

كشف مختص في قراءة الشفاه عن الحديث، الذي دار بين الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا والأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، خلال الاستقبال بمناسبة حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين، أمس الخميس.

ووصل كل من أمير وأميرة ويلز إلى قصر زهران لحضور حفل الزفاف المبهر، وعلى غرار ضيوف المملكة، استقبلهما الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا، وهو اللقاء الثاني الذي يجمعهم في مدة قصيرة، إذ التقوا جميعا في حفل تتويج الملك تشارلز في مايو/أيار الماضي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يقول قارئ الشفاه إن الملكة رانيا أبلغت الأمير ويليام أثناء محادثتهما: "لقد كانوا جيدين".

لكن لم يكن من الواضح إلى من كانت الملكة رانيا تشير بهذا، إذ ربما كانت تشير إلى أبناء الأميرين ويليام وكيت.