ما الحديث الذي دار بين العائلة المالكة الأردنية والأميرين ويليام وكيت؟
كشف مختص في قراءة الشفاه عن الحديث، الذي دار بين الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا والأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، خلال الاستقبال بمناسبة حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين، أمس الخميس.
ووصل كل من أمير وأميرة ويلز إلى قصر زهران لحضور حفل الزفاف المبهر، وعلى غرار ضيوف المملكة، استقبلهما الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا، وهو اللقاء الثاني الذي يجمعهم في مدة قصيرة، إذ التقوا جميعا في حفل تتويج الملك تشارلز في مايو/أيار الماضي.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يقول قارئ الشفاه إن الملكة رانيا أبلغت الأمير ويليام أثناء محادثتهما: "لقد كانوا جيدين".
لكن لم يكن من الواضح إلى من كانت الملكة رانيا تشير بهذا، إذ ربما كانت تشير إلى أبناء الأميرين ويليام وكيت.
كما بدا أن الملك عبدالله الثاني يسترجع ذكرى ما، أثناء حديثهم، إذ قال لويليام: "نعم، أتذكر ذلك، لقد كان جميلا".
وأجابه الأمير ويليام: "نعم هذا جنون، أعلم! إنهم رائعون، نعم هم كذلك"، رغم أن الحديث لم يكن واضحا إلى ماذا كان يشير.
وابتسم ملك الأردن قبل الرد، وقال : "شكرًا".
عندما تصافح ويليام والملك في بداية حديثهما، قال الملك عبدالله: "مرحباً ، كيف حالك؟"، بينما قبلته الملكة، وقالت: "يسعدني رؤيتك مرة أخرى". ثم أضاف الأمير ويليام لملك الأردن: "شكرًا لك، أنت لطيف جدًا، لقد كان رائعًا" قبل أن يردف: "نعم، كثيرًا".
ويرجح قارئ الشفاه، أن كيت سألت الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا عن حالهما، قبل أن تضيف: "هناك الكثير مما يحدث".
وردت الملكة رانيا: "نعم هناك الكثير، إنني أتطلع إلى الذهاب في إجازة بعد ذلك". ثم قال ويليام وكيت: "يا إلهي"، بينما ضحك ويليام. وأضافت كيت: "نراكم في حفل الاستقبال".
وبعدها، وضع أمير ويلز ذراعيه حول كيت، كما قالت الملكة رانيا: "شكرًا جزيلاً، نراكم لاحقًا".
كما لوّح ملك الأردن، في نفس الوقت، للأميرين، وقال: "جميل، سنراكم".
عندما تصافح ويليام والملك في بداية حديثهما، قال الملك عبدالله: "مرحباً ، كيف حالك؟"، بينما قبلته الملكة، وقالت: "يسعدني رؤيتك مرة أخرى". ثم أضاف الأمير ويليام لملك الأردن: "شكرًا لك، أنت لطيف جدًا، لقد كان رائعًا" قبل أن يردف: "نعم، كثيرًا".
ويرجح قارئ الشفاه، أن كيت سألت الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا عن حالهما، قبل أن تضيف: "هناك الكثير مما يحدث".
الأزياء
يبدو أن الأميرة كيت ميدلتون والعروس الأميرة رجوة أل سيف، اختارتا المصمم ذاته في حفل الزفاف المبهر، حيث وقع اختيار كلتيهما على المصمم اللبناني إيلي صعب.
وارتدت كيت فستانا ورديا من الدانتيل، بينما ارتدت الأميرة بياتريس – التي حضرت كذلك برفقة زوجها – فستانا فضيا مطرزا من العلامة البريطانية "ثريد آند نيدل"، لهذه المناسبة.
وأشادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بإطلالة الملكة رانيا، وكذلك والدة العروس.
ووصفت ظهور الملكة رانيا بالفستان الأسود، الذي اختارته من "ديور"، لاستقبال ضيوف القصر إلى جانب زوجها الملك عبدالله، بـ"الجميل".
كما رأت أن والدة العروس تألقت بالفستان، الذي تميز بتطريز ذهبي جميل أسفل الظهر.