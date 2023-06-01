الرئيس الأمريكي يهنئ الأمير الحسين بزفافه: تمنيت أن أكون معكم "فيديو"
هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته، ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بمناسبة زفافه من الأميرة رجوة الحسين، اليوم الخميس.
وظهر الرئيس الأمريكي وزوجته جيل بايدن في مقطع فيديو مصور أرسله للأمير الحسين، وهما يباركان له ولعائلته بزفافه، ويتمنيان الاستمرار في تعميق الصداقة بين الشعبين الأمريكي والأردني.
وقال بايدن في رسالته: "أنت في وجداننا في هذا اليوم المليء بالفرح والاحتفال.. نتطلع في السنوات المقبلة للعمل معك ومع والديك الفخورين بك، الملك عبدالله والملكة رانيا وجميع الأردنيين".
وختم الرئيس الأمريكي تهنئته لولي العهد الأردني قائلاً: "كم تمنيت حقاً أن أكون معكم جميعاً اليوم".
والأربعاء، وصلت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، إلى العاصمة الأردنية عمان؛ للمشاركة في حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين من السعودية رجوة آل سيف، التي منحها العاهل الأردني لقب "الأميرة".
وشهد قصر زهران في عمّان، اليوم الخميس، عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على الأميرة رجوة الحسين.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين وعقيلته الملكة رانيا العبدالله في مقدمة مستقبلي ضيوف حفل عقد القران والزفاف الملكي.