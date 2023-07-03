الجزائر وليبيا تدعمان قرار السعودية وروسيا خفض إنتاج النفط

وقالت وزارة الطاقة الجزائرية، اليوم الاثنين، إن "الخفض الطوعي يأتي إضافة إلى خفض قدره 48 ألف برميل تقرر في أبريل/نيسان".

وفي السياق ذاته، نقلت "رويترز" عن السلطات الليبية قولها، في بيان، إن "قرار السعودية له أثر إيجابي على توازن السوق بين المنتجين والمستهلكين العالميين، وعلى الاقتصاد العالمي في العموم".

وتعهد العديد من أعضاء أوبك+، في أبريل/نيسان، بتخفيضات طوعية تبدأ من مايو/أيار، وجاء هذا علاوة على خفض بمقدار مليوني برميل يومياً تم الاتفاق عليه العام الماضي.