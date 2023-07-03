الجزائر وليبيا تدعمان قرار السعودية وروسيا خفض إنتاج النفط
أعلنت الجزائر أنها ستخفض إنتاجها من النفط بمقدار 20 ألف برميل إضافية، في الفترة من أول أغسطس/آب إلى 31 منه؛ "لدعم جهود السعودية وروسيا في تحقيق التوازن بأسواق النفط واستقرارها"، فيما أعلنت ليبيا أيضاً دعمها للقرار السعودي.
وأكدت السعودية وروسيا، في وقت سابق، التزامهما بقرار "أوبك+" خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً حتى نهاية 2023، واستمرار تعاونهما لتعزيز استقرار السوق العالمية.
وقالت وزارة الطاقة الجزائرية، اليوم الاثنين، إن "الخفض الطوعي يأتي إضافة إلى خفض قدره 48 ألف برميل تقرر في أبريل/نيسان".
وفي السياق ذاته، نقلت "رويترز" عن السلطات الليبية قولها، في بيان، إن "قرار السعودية له أثر إيجابي على توازن السوق بين المنتجين والمستهلكين العالميين، وعلى الاقتصاد العالمي في العموم".
وتعهد العديد من أعضاء أوبك+، في أبريل/نيسان، بتخفيضات طوعية تبدأ من مايو/أيار، وجاء هذا علاوة على خفض بمقدار مليوني برميل يومياً تم الاتفاق عليه العام الماضي.
وساعد هذا الإعلان المفاجئ في ارتفاع أسعار النفط تسعة دولارات للبرميل متجاوزة 87 دولاراً، قبل أن يتراجع إلى نحو 75 دولاراً لاحقاً، تحت ضغط المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب.
ومطلع يونيو/حزيران الماضي، نقلت "رويترز" عن مصادر من تكتل "أوبك+" قولها إنه "من المستبعد أن تتخذ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها قراراً بشأن مزيد من تخفيضات المعروض النفطي في الاجتماع القادم، رغم انخفاض أسعار النفط صوب 70 دولاراً للبرميل حينها".