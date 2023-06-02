رغم تراجع الأسعار.. مصدران يستبعدان اتفاق "أوبك+" على خفض الإنتاج مجددا

نقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن مصدرين من تكتل "أوبك+"، قولهما إنه من المستبعد أن تتخذ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها قرارا بشأن مزيد من تخفيضات المعروض النفطي في اجتماع يوم الأحد، رغم انخفاض أسعار النفط صوب 70 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، لكن مصدرا ثالثا قال إن نتيجة الاجتماع لا تزال غير واضحة.

وتضخ أوبك+، التي تضم أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، نحو 40 بالمئة من الإنتاج العالمي، مما يعني أن لقراراتها تأثيرا كبيرا على أسعار النفط.

وقال المصدران إنهما لا يتوقعان أن توافق أوبك على مزيد من التخفيضات في الإنتاج يوم الأحد، عندما يجتمع وزراء أوبك+ في فيينا.

وأضافا أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيريه الجزائري والإماراتي من بين الوزراء المتوقع أن يصلوا إلى فيينا في وقت لاحق اليوم الجمعة.