السعودية وروسيا تؤكدان التزامهما بقرار "أوبك+" خفض الإنتاج

جددت السعودية وروسيا، اليوم الخميس، التأكيد على التزامهما بقرار "أوبك+" خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023 واستمرار تعاونهما لتعزيز استقرار السوق العالمية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده في الرياض، وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، ناقشا خلاله الأوضاع في أسواق النفط العالمية، وجهود مجموعة "أوبك+" للحفاظ على توازن السوق واستقراره، بحسب "رويترز".