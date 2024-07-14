يعادل 3.2 مليار برميل.. الكويتيون يحتفلون باكتشاف حقل نفطي جديد

احتفى كويتيون باكتشاف حقل نفطي جديد، أعلن عنه مسؤولون حكوميون، الأحد، قالوا إنه ذو مخزون ضخم يساوي كل إنتاج البلد الخليجي من النفط في ثلاث سنوات.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، تناقلاً لافتاً لتفاصيل الحقل الجديد الذي أعلنت شركة نفط الكويت عنه، وقالت إن حقل "النوخذة البحري الذي يقع شرق جزيرة فيلكا بالمياه الاقتصادية الكويتية، يحتوي كميات تجارية ضخمة من النفط الخفيف والغاز المصاحب".

كما تناقل مدونون كويتيون، مقطع فيديو، للرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود ناصر الصباح، وهو يقول، إن "احتياطيات الاكتشاف الجديد تعادل إجمالي إنتاج البلاد في 3 سنوات".

وكتب أحد المغردين على موقع "إكس"، يدعى بوسعد الفضلي، "مبروك لديرتنا الكويت، تستاهل الخير ديرة الخير، النفط الخفيف هو أفضل أنواع النفط قيمة"، وقال آخر، "الله يديم العز في وطننا الغالي ويحفظه من كل مكروه وشكرا إخوانا وخواتنا في القطاع النفطي".

بينما تكررت عبارات "اللهم زد وبارك"، "ماشاء الله"، في سيل من تدوينات الكويتيين احتفالاً بالاكتشاف الجديد.

وقالت شركة نفط الكويت في بيان صدر عنها، إن "المساحة الأولية المقدرة للحقل تقارب 96 كيلومتراً مربعا"، لافتة إلى أن "هذا الاكتشاف يمثل نقطة تحول مهمة".

وأوضحت في بيانها الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن "التقديرات الأولية لمخزون الموارد الهيدروكربونية تقدر بنحو 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف و5.1 تريليونات قدم مكعب قياسية من الغاز، وما يعادل 3.2 مليار برميل نفط مكافئ".

وأشارت إلى أن "هذه البيانات تعد أولية مع وجود احتمالات كبيرة لتعزيز وزيادة كمية مخزون الموارد الهيدروكربونية في طبقات ومكامن مختلفة بالحقل البحري المكتشف"، مؤكدة أنه "بناء على نتائج الاختبارات الأولية، سيتم وضع خطة تطويرية للبدء بالإنتاج الفعلي من الحقل في أقرب وقت ممكن، الأمر الذي سيساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة".

وأفادت الشركة بأن "المرحلة الحالية من الاستكشاف تتضمن حفر 6 آبار استكشافية للتنقيب عن النفط والغاز كمرحلة أولى، وبناء على نتائج الحفر في هذه المرحلة، سيتم تحديد المراحل اللاحقة تباعا"ن مبينة أن "الإنتاج اليومي من البئر نوخذة1 من طبقة المناقيش الجيولوجية يصل إلى نحو 2800 برميل من النفط الخفيف و7 ملايين متر مكعب من الغاز المصاحب".

إلى ذلك، يبلغ إنتاج الكويت التي يقدر عدد مواطنيها بنحو 1.5 مليون نسمة، قرابة 2.5 مليون برميل نفط يومياً.