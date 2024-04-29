هل تأقلمت أوروبا مع غياب الغاز الروسي أم ستحتاج إليه مستقبلًا؟

يرى خبراء حاورتهم "إرم نيوز" أن أوروبا كيّفت نفسها على مدار الشهور الماضية على التخلي عن الغاز الروسي، فيما رأى آخرون أن القارة العجوز لم تفكر بالمستقبل كثيرًا، لا سيما بعد نفاد الغاز المخزن في منشآتها.

وبعد دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث، يبدو أن أوروبا عملت خلالها بصمت من أجل التخلي عن الغاز الروسي، الذي كان يعتبر شريان الطاقة الأساسي للقارة العجوز على مدار عقود.

وآخر التصريحات الأوروبية جاءت على لسان وزير الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين، الذي كانت بلاده من أكثر الدول اعتمادًا على الغاز الروسي قبل عام 2022.