إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الغاز الروسي
طالبت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريسا ريبيرا، اليوم الإثنين، دول الاتحاد الأوروبي بالاتفاق على موقف مشترك لحظر أو تخفيف وارداتها من الغاز الروسي، وفق وكالة "رويترز".
وقالت ريبيرا لدى وصولها لحضور اجتماع لوزراء الطاقة بدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث سيناقشون هذه المسألة: "نحتاج إلى الاستناد إلى نهج عام صادر عن الاتحاد الأوروبي، وسنصرّ على ذلك".
ودعت ريبيرا إلى "نهج مشترك بشأن كيفية تقليص أو حظر الواردات القادمة من روسيا". وأشارت إلى أنه إذا قامت إسبانيا بذلك من جانب واحد، فقد يكون تأثيره محدودًا، بسبب إمكانية إعادة توجيه الشحنات بسهولة إلى ميناء آخر في الاتحاد الأوروبي.
ولم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على واردات الغاز أو الغاز الطبيعي المسال من روسيا، التي لا تزال بعض الدول الأعضاء تعتمد عليها بشكل كبير.