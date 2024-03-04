إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الغاز الروسي

طالبت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريسا ريبيرا، اليوم الإثنين، دول الاتحاد الأوروبي بالاتفاق على موقف مشترك لحظر أو تخفيف وارداتها من الغاز الروسي، وفق وكالة "رويترز".

وقالت ريبيرا لدى وصولها لحضور اجتماع لوزراء الطاقة بدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث سيناقشون هذه المسألة: "نحتاج إلى الاستناد إلى نهج عام صادر عن الاتحاد الأوروبي، وسنصرّ على ذلك".