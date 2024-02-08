الصين تسجل أكبر تراجع في أسعار السلع الاستهلاكية منذ 14 عاما

الرقم الأسوأ

ويعد يناير/ كانون الثاني الذي شهد تراجعا في مؤشر أسعار المستهلك نسبته 0,8% كشف عنه المكتب الوطني للإحصاءات، رابع شهر على التوالي يشهد انكماشا، فيما تعتبر النسبة أعلى من 0,5% توقعها استطلاع لشبكة "بلومبرغ نيوز".

والرقم هو الأسوأ منذ النصف الثاني من 2009، خلال الأزمة المالية العالمية.

ويدل تراجع مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس تكاليف المنتجات لدى خروجها من المصانع، بنسبة 2,5% على تواصل الضعف.

وسجّلت الصين انكماشا في يوليو/ تموز للمرة الأولى منذ العام 2021، وفضلا عن انتعاش سُجّل لمدة وجيزة في أغسطس/ آب، تشهد البلاد تراجعا دائما مذاك.