أظهر مسح رسمي الأربعاء، انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الرابع على التوالي في كانون الثاني/يناير.

ويشير ذلك، إلى أن القطاع الكبير للصناعات التحويلية والاقتصاد الأوسع في الصين، يواجهان صعوبات في استعادة القوة الدافعة في بداية 2024.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 49.2 نقطة في كانون الثاني/يناير من 49.0 في كانون الأول/ديسمبر، مدفوعا بارتفاع الإنتاج لكنه لا يزال أقل من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

ويتوافق هذا مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" والبالغ 49.2 نقطة.