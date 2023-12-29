"بزنس إنسايدر" يتوقع استمرار تباطؤ اقتصاد الصين في 2024

توقع موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي استمرار تباطؤ اقتصاد الصين بشكل عميق خلال العام المقبل 2024، مستبعدا أن تحقق أي من القطاعات الانتعاش بصورة واسعة.

ونقل الموقع عن المدير العام لشركة "تشاينا بيج بوك" شهزاد قاضي قوله: "على مدار بضع سنوات قادمة، لا يوجد عامل دفع واضح للنمو في الصين.. لذلك سوف يستمر النمو الإجمالي في التباطؤ"، مرجحا أن يشهد العام 2024 تباطؤاً أكثر من عام 2023".

وأشار الموقع إلى أن "هناك فرصة ضئيلة للمستثمرين لقيادة صناعات رائدة في الصين، ومن الممكن أن يساعد استمرار الطلب في الأسواق الأجنبية في الحفاظ على قطاع التصنيع".

وكان سوق العقارات الضخم في البلاد هو المحرك الرئيسي للاقتصاد خلال السنوات السابقة، فقد كان يشكل ما نسبته 70٪ من إجمالي ثروة الأسر وحوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي الصيني، ومع ذلك، فإن الديون والتخلف عن السداد أحدثا ضرراً بالقطاع.