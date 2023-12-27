الصين والهند تستحوذان على 90% من صادرات روسيا النفطية

نقلت وكالات أنباء روسية رسمية عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قوله في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء، إن نصف صادرات روسيا من النفط والبترول في عام 2023 ذهبت إلى الصين، بينما ارتفعت حصة الهند في عامين إلى 40 بالمئة.

وقال نوفاك، المسؤول عن قطاع الطاقة في روسيا، إن "الشركاء الرئيسين في الوضع الحالي هم الصين، التي ارتفعت حصتها إلى ما يقرب من 45 إلى 50 بالمئة، وبالطبع الهند".

وأضاف: "في السابق، لم تكن هناك إمدادات للهند، وفي غضون عامين، وصل إجمالي حصة الإمدادات للهند إلى 40 بالمئة".