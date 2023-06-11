تتضمن 5 محاور.. خطة أوروبية مشروطة لدعم الاقتصاد التونسي

لم تمض أيام قليلة على قرار الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني، "فيتش رايتنغ"، بتخفيض تصنيف تونس من "سي سي سي إيجابي" إلى "سي سي سي سلبي"، حتى سارعت دول أوروبية لعرض برنامج تعاون يتضمن في خطوطه العريضة تطوير الاقتصاد التونسي ودعم التبادل التجاري والاستثمار.

وتعيش تونس حالة من الترقب، في أعقاب قرار الوكالة العالمية، التي واجهت اتهامات من قبل برلمانيين بالخضوع لاعتبارات سياسية، الأمر الذي أثار جدلا في البلاد، وحالة من الخوف لدى العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية والمصرفية.

وكشف وفد أوروبي رفيع المستوى يزور تونس، والتقى الرئيس قيس سعيد، عن برنامج تعاون يتضمن 5 نقاط أساسية، تشمل تطوير الاقتصاد، ودعم التبادل التجاري والاستثمار، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة.