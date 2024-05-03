أمريكا.. ارتفاع معدل البطالة مع تراجع نمو الوظائف

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل/ نيسان، وتراجعت زيادات الأجور السنوية.

لكن قد يكون من السابق لأوانه توقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر/ أيلول، لأن سوق العمل لا تزال قوية إلى حد ما، وفق ما أفادت "رويترز".

وأظهر تقرير الوظائف، الذي يصدره مكتب الإحصاء التابع لوزارة العمل ويحظى بمتابعة وثيقة اليوم الجمعة، زيادة الوظائف غير الزراعية 175 ألفا الشهر الماضي.