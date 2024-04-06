الدولار يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بعد تقرير الوظائف

ارتفع الدولار، الجمعة، لكنه لا يزال يتجه لتكبد خسارة أسبوعية بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع عدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة بوتيرة أكبر من المتوقع في مارس آذار؛ ما قد يرجئ تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، في تقرير اليوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بواقع 303 آلاف وظيفة الشهر الماضي، وفقا لرويترز.

وكانت توقعات اقتصاديين، استطلعت رويترز آراءهم، أشارت إلى زيادة 200 ألف وظيفة في مارس/ آذار، وتراوحت التقديرات بين 150 ألفا و250 ألف وظيفة.

وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.048% إلى 104.27 نقطة، بعد ارتفاعه إلى 104.690. وشهد الدولار أسبوعا مضطربا؛ إذ انخفض من أعلى مستوى له في خمسة أشهر إلى أدنى مستوى في أسبوعين، بعد تباطؤ غير متوقع في نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة؛ ما عزز توقعات خفض أسعار الفائدة.