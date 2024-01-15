الشركات الصناعية تبعد أمريكا عن شبح التضخم

وذلك بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، سلطت فيه الضوء على الاستجابات الاستباقية والمبتكرة للشركات في مختلف القطاعات، والتي مكنتها من المساهمة في إنقاذ الاقتصاد الأمريكي من شبح التضخم والركود الاقتصادي.

ولفتت الصحيفة إلى أن المتعارف عليه هو أن النمو الاقتصادي السريع وانخفاض معدلات البطالة لا يرتبطان بالعادة مع انخفاض التضخم. ومع ذلك، فإن الوضع الحالي يعد استثناء وذلك بسبب تأثير جائحة كورونا.

فبعد الجائحة أصبح النمو الاقتصادي والتضخم مدفوعان بالتقلبات في العرض الذي تمثله السلع والخدمات، وليس تغيرات في الطلب الذي يمثله الإنفاق من جانب المستهلكين والشركات والحكومة، وبذلك أصبحت تقلبات العرض هي المسيطرة من ناحية تشكيل الاتجاهات الاقتصادية.

ومن عام 2020 إلى عام 2022، كافحت الشركات لتلبية الطلب المتزايد بعد الجائحة وإعادة فتح الاقتصاد حيث واجهت الكثير من التحديات التي تمثلت في اضطرابات سلاسل التوريد، ونقص العمالة، وتحديات النقل، إضافة إلى إجراءات التحفيز الحكومية التي ضخت المزيد من الأموال في الاقتصاد، وترتب عليها زيادة الإنفاق الاستهلاكي، كل هذه العوامل مجتمعة تسببت بارتفاع سريع في الأسعار خلال هذه الفترة.

ومع ذلك، فإن الشركات لا تقف مكتوفة الأيدي عندما تكون هناك فرصة للاستفادة من الأسعار المرتفعة والازدياد في الطلب، ومن هنا عزز أصحاب الشركات التجارية والصناعات، إنتاجهم بكل الوسائل الممكنة، مثل زيادة رأس المال، وإعادة تنظيم الإنتاج، وتعزيز الإمكانات؛ وهو ما قاد إلى انتعاش العرض بشكل ملحوظ وتباطؤ ارتفاع الأسعار على الرغم من الطلب المستمر.

وتذكر الصحيفة أسماء بعض الشركات التجارية والصناعات التي لعبت دورا مهما في انتعاش العرض والحد من التضخم، وهي:

شركات الطيران

على الرغم من زيادة عدد الركاب بنسبة 13%، تمكنت شركات الطيران الأمريكية من خفض أسعار الرحلات الجوية بنسبة 5% في عام 2023. وبفضل زيادة عدد الموظفين، والتغييرات المخطط لها في موارد المنظمة، والاستجابة لديناميكيات السوق، وتحسين الكفاءة، استطاعت شركات الطيران مثل (ساوث ويست) زيادة طاقتها بنحو 15%، وبالتالي استيعاب الزيادة في عدد الركاب، وزيادة الطلب على السفر.

النفط

وفي أسواق النفط، لم يكن التحدي يتمثل في نقص العمالة أو المكونات الرئيسة، بل كان ينبع من عوامل جيوسياسية؛ ففي أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، أوقفت الدول الغربية واردات النفط الروسية، وحدث تبعا لذلك تحول في ديناميكيات إمدادات النفط، فيما قامت بعض الشركات الأمريكية المنتجة للنفط، تحت ضغوط تعزيز عوائد المساهمين بزيادة الإنتاج، وهو ما ساهم في تحقيق إنتاج شهري قياسي من النفط الخام في الولايات المتحدة، وتعويض الانقطاعات الناجمة عن الأحداث الجيوسياسية.