الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى في شهر مع انحسار التضخم في أمريكا

أغلقت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، عند أعلى مستوى لها في شهر بعد بيانات أظهرت انحسار التضخم في الولايات المتحدة، مما رفع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وصل إلى نهاية دورة رفع أسعار الفائدة وقد يبدأ في تيسير السياسة النقدية قريبا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3 % بعدما قفزت أسهم العقارات سبعة % وبلغت أعلى مستوى لها منذ مارس آذار.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بلغ 3.2 % في أكتوبر/ تشرين الأول بانخفاض عن 3.7 % في سبتمبر/ أيلول وأقل من التوقعات بأن يرتفع 3.3 % . كما جاء التضخم الأساسي دون التوقعات على أساس شهري وسنوي.

وانخفضت عوائد سندات منطقة اليورو بشكل حاد بعد هذه البيانات، مع تراجع السندات الحكومية الإيطالية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في شهرين.

وقال ستيف سوسنيك كبير الخبراء الاستراتيجيين في شركة إنتر أكتيف بروكرز "استبعدت السوق في الولايات المتحدة تقريبا فكرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل "، مشيرا إلى أن المتعاملين يتوقعون خفض أسعار الفائدة في مايو/ أيار.