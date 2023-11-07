الأسهم الأوروبية على استقرار ومكاسب قطاع الخدمات المالية تمحو أثر انخفاض قطاع الطاقة

شهدت الأسهم الأوروبية استقرارًا في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، إذ محت مكاسب قطاع الخدمات المالية أثر تراجع أسهم الطاقة، في حين قفز سهم شركة ووتشز أوف سويتزرلاند إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر بعد نتائج قوية.

وبحلول الساعة الـ0815 بتوقيت غرينتش، لم يشهد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغيرًا يذكر بعد أن أنهى أمس الاثنين سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام.