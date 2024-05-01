المركزي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة لكبح التضخم
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة لليلة واحدة من دون تغيير، في نطاق (5.25-5.50)%، وفق وكالة "رويترز".
وأشار البنك إلى أنه لا يزال يميل نحو خفض تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف، لكن قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة تحول دون ذلك حاليًا.
وجاء قرار تثبيت أسعار الفائدة في ختام اجتماعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي التي استمرت يومين.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، يحافظ الاحتياطي الفيدرالي منذ أشهر على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 23 عامًا، للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم العام الماضي أعطى شعورًا متفائلًا بأن أول خفض يلوح في الأفق، لكن التضخم تسارع.
ومع تضاؤل الأمل بخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام الجاري، رجحت "فرانس برس" أن يتزامن الخفض المرتقب مع الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وينتظر المحللون المؤتمر الصحفي الذي سيعقده رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بعد الاجتماع، لدراسة تعليقاته بشأن التقدم المحرز في خفض التضخم، بحثًا عن إشارات تتعلق بالخفض الأول المنتظر.