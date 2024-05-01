المركزي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة لكبح التضخم

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة لليلة واحدة من دون تغيير، في نطاق (5.25-5.50)%، وفق وكالة "رويترز".

وأشار البنك إلى أنه لا يزال يميل نحو خفض تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف، لكن قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة تحول دون ذلك حاليًا.

وجاء قرار تثبيت أسعار الفائدة في ختام اجتماعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي التي استمرت يومين.