"بيزنس إنسايدر": نفاد الأموال من المدن الأمريكية الكبرى

مع انقشاع غبار التحول الزلزالي نحو العمل من بعد، تواجه المدن الكبرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة تحديات مالية كبيرة. حسب موقع "بيزنس إنسايدر".

وقال الموقع إن الارتفاع السريع في العمل من بعد أدى إلى انخفاض تدريجي في أسعار العقارات التجارية؛ ما أثر على إيرادات الضرائب العقارية وفاقم العجز في الميزانية.

وتواجه بوسطن، على سبيل المثال، عجزاً ضريبياً هائلاً بقيمة مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة بسبب هذا الاتجاه، في حين تواجه سان فرانسيسكو ضغوطاً مالية مماثلة وسط تراجع السياحة.

ومن دنفر إلى واشنطن العاصمة ونيويورك، تخضع الصحة المالية للمدن للتدقيق؛ الأمر الذي يدفع إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن خفض الميزانية.

وأشار الموقع إلى أنه حتى ولايات مثل كاليفورنيا، وميريلاند، وأريزونا ليست محصنة، فهي تواجه أزماتها المالية، موضحاً أنه وفي قلب هذه التحديات تكمن الحاجة الملحة إلى إعادة تعريف الوضع المالي الجديد في عالم ما بعد الوباء وما بعد الذكاء الاصطناعي.