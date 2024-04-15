هل تزيد الإنتاجية عند العمل عن بعد؟

وأشار الموقع إلى أنه ورغم وجود ميزة طفيفة في الأداء للعاملين في المكاتب بدوام كامل، إلا أن الفرق لم يكن ذا دلالة إحصائية.

بدوره، أكد الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد"PMI"، بيير لو مانه، أن التصورات السلبية المرتبطة بالعمل عن بعد تفتقر إلى أدلة جوهرية، موضحاً أن الدراسة لم تجد أي فوائد كبيرة في إجبار الموظفين على العودة إلى المكتب، لا سيما بالنظر إلى الآثار السلبية المحتملة على الروح المعنوية، والاحتفاظ بهم، والتكاليف التشغيلية المرتبطة بالعمل الشخصي.

ويحث لو مانه القادة عبر المؤسسات، سواء في الشركات الصغيرة أو الشركات الكبيرة، على إعطاء الأولوية لتمكين فرقهم من المرونة في اختيار بيئة عملهم، مؤكداً أهمية التركيز بشكل أقل على الوجود المادي في المكتب والتركيز أكثر على تعيين الأفراد المناسبين في الأدوار المناسبة.

ودعمًا لنتائج مؤشر مديري المشتريات (PMI)، كشف تقرير صدر عام 2023 عن شركة برمجيات أماكن العمل الهجينة سكوب تكنولوجيز ومجموعة بوسطن الاستشارية أن الشركات التي تبنّت ترتيبات عمل مرنة خلال المراحل الأولية للوباء تفوقت على نظيراتها.

وسجلت هذه الشركات المرنة نموًا في الإيرادات بنسبة 21% على أساس معدل حسب الصناعة، مقارنة بزيادة قدرها 5% فقط لتلك الشركات التي تفرض العمل الشخصي.

وختم الموقع أن الجدل حول العمل عن بعد مقابل العمل المكتبي كان موضوع خلاف منذ فترة طويلة، إلا أن دراسة مؤشر مديري المشتريات (PMI) وغيرها من الدراسات الحديثة تشير إلى أن الإنتاجية لا تتعلق ببيئة العمل بقدر ما تتعلق بالاستفادة من المواهب المناسبة للوظيفة، موضحاً أنه بينما تتنقل المؤسسات في مشهد العمل المتطور بعد الوباء، فإن تبني المرونة والتركيز على نقاط قوة الموظفين قد يكونان أكثر فائدة من الالتزام الصارم بنماذج العمل التقليدية.