ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 10.2%

ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 10.2%

إرم نيوز - ترجمة
إرم نيوز - ترجمة

أظهرت معطيات نشرها معهد الإحصاء التركي اليوم الإثنين، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع بنسبة 0.1 نقطة مئوية ليبلغ 10.2% نهاية شهر نيسان أبريل الماضي، مقارنة بشهر آذار مارس السابق.

ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 10.2%
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وارتفعت نسبة العاطلين عن العمل الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة وأكثر في تركيا، بمقدار 74 ألفاً في نيسان أبريل مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 3 ملايين و585 ألف شخص.

وبينما قدرت نسبة البطالة لدى الرجال بـ8.1%، فقد وصلت نسبة البطالة لدى النساء عند 14.3%.

ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 10.2%
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أما معدل البطالة في صفوف الشباب فبلغ ما نسبته 19.1%.

ووفقا لبيانات وأرقام معهد الإحصاء التركي، فقد بلغ معدل البطالة بين الفئة العمرية 24 سنة و15 سنة إلى 19.1% بانخفاض وصل 1.2 نقطة مئوية مقارنة مع شهر آذار مارس الماضي.

تركيا

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