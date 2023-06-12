ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 10.2%

وارتفعت نسبة العاطلين عن العمل الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة وأكثر في تركيا، بمقدار 74 ألفاً في نيسان أبريل مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 3 ملايين و585 ألف شخص.

وبينما قدرت نسبة البطالة لدى الرجال بـ8.1%، فقد وصلت نسبة البطالة لدى النساء عند 14.3%.