وزير مالية تركيا الجديد: الاقتصاد سيعود إلى "أساس منطقي"

وعيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت، شيمشك وزيرًا للمالية في حكومته، للتصدي لأزمة تكاليف المعيشة في تركيا ولعقبات أخرى، في إشارة واضحة إلى أن حكومته المعينة حديثًا ستعود إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية.

وخلال مراسم تولي المنصب، قال شيمشك، إن الهدف الرئيس للحكومة الجديدة سيكون زيادة الرفاهية الاجتماعية.

وأضاف: "ستكون الشفافية والاتساق والقدرة على التنبؤ والامتثال للأعراف الدولية مبادئنا الأساسية في تحقيق هذا الهدف".