محمد بن زايد يصل إلى تركيا في زيارة عمل

وصل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، إلى تركيا في زيارة عمل، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "وام".

وقالت الوكالة إن الشيخ محمد بن زايد "وصل اليوم إلى مدينة إسطنبول في زيارة عمل للجمهورية التركية الصديقة، يبحث خلالها تعزيز العلاقات الإستراتيجية ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين".

وأوضحت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان في استقبال بن زايد لحظة وصوله، مشيرة إلى أن وفدًا يضم مسؤولين ووزراء في حكومة الإمارات يرافق الرئيس خلال الزيارة.