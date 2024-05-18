هل تستطيع ليبيا تخفيف العقوبات على النفط الروسي؟

سامي خليل

عرضت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان على نظيرتها الروسية خطة قد تساعدها على التحرر جزئيًا من العقوبات والحظر المفروض على نفطها الخام، بعدما اقترحت على شركة "تات نفط" الروسية إنشاء مصفاة للنفط.

وأوضح وزير الاستثمار في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان علي السعيدي القايدي في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت، أنه عقد اجتماعات مع ممثلي شركة "تات نفط" على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" المنعقد هذه الأيام في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

وكشف عن دعوتهم للقدوم إلى ليبيا وبناء مصفاة في بنغازي وطبرق، مذكّرًا بوجود "مصافٍ في السدرة، ورأس لانوف، وزويتينة، ودرنة.. فلدى البلد ساحل ضخم، يمتد لألف كيلومتر".