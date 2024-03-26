أخر ناقلة خاضعة لعقوبات النفط الروسي تصل للصين

أظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن وكبلر، أن الناقلة السابعة والأخيرة التي تحمل خام سوكول من النفط الروسي والتي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات ستصل إلى ميناء تيانجين الصيني مساء اليوم الثلاثاء لتفريغ شحنتها، ما يساعد على تقليل تراكم النفط الخام المخزن على السفن.

وأفرغت الناقلات الست الأخرى الخاضعة للعقوبات وفقا لوكالة "رويترز" حمولتها من نفط سوكول في الصين في وقت سابق من هذا الشهر، ما دفع واردات الصين من النفط الروسي المنقول بحرا في مارس إلى مستوى قياسي.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على جميع الناقلات بسبب حرب روسيا في أوكرانيا، لكن معظم عمليات التسليم تتم ضمن فترة السماح التي منحتها واشنطن.

وأظهرت البيانات أن الناقلة السابعة سخالين أيلاند انطلقت في طريقها إلى ميناء تيانجين بشمال شرق الصين في وقت متأخر من أمس الاثنين، بعد أن طفت قبالة ساحل إقليم شاندونغ القريب لأكثر من ثلاثة أسابيع.