ألكسندر نوفاك: روسيا تنتج 9.5 مليون برميل نفط يوميًا

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، إن إنتاج روسيا من النفط حاليًا يقارب 9.5 مليون برميل يوميًا، متوقعًا أن يتراوح الإنتاج من النفط ومكثفات الغاز بين (520-530) مليون طن في عام 2024.

وأضاف نوفاك، المسؤول عن قطاع الطاقة في الكرملين، خلال زيارة إلى إيران، أنه يرى توازنًا بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية.

وعلى هامش زيارة نوفاك، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن الشركات الروسية مستعدة للمشاركة في مشروعات إنتاج البتروكيماويات في إيران.