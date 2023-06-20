العراق والأردن يطلقان حراكا اقتصاديا واسعا بين البلدين
انطلقت فعاليات منتدى المال والأعمال العراقي – الأردني، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية، بحضور ومشاركة جهات حكومية ورجال أعمال ومستثمرين من الطرفين.
ويهدف المنتدى الذي يأتي تحت شعار "بناء جسور الازدهار المشترك"، وبتنظيم من مجلس الأعمال العراقي في عمان، إلى تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين العراق والأردن والبدء بحراك اقتصادي أوسع يحقق المنفعة المشتركة في العديد من القطاعات.
وقالت وزيرة الاستثمار الأردنية، خلود السقاف، إن "استثمارات العراق في الأردن تناهز 32 مليار دولار تتوزع بين عدة قطاعات، مثل العقارات والصناعة والسياحة وغيرها، وقد أسهمت هذه الاستثمارات في التنمية الاقتصادية، ونتطلع إلى توسعة القائم منها".
وأضافت السقاف خلال مشاركتها في إحدى جلسات المنتدى، أن "المستثمر المحلي والأجنبي متساويان في الحقوق والواجبات حسب قانون البيئة الاستثمارية الجديد الذي أعدَّ وفق أفضل الممارسات العالمية".
وأوضح وزير الصناعة والتجارة الأردني، يوسف الشمالي، أن "حجم المبادلات التجارية بين البلدين ارتفع من 580 مليون دولار في العام 2021 إلى 900 مليون دينار في العام الماضي، كما بلغ حجم الاستثمارات العراقية في الأردن نحو 32 مليار دولار".
من جانبه، دعا رئيس هيئة الاستثمار العراقية حيدر مكية، خلال كلمة له في المنتدى، المستثمرين إلى "الدخول بقوة في مشروع (طريق التنمية) الضخم الذي يتجهز له العراق، فهو خطوة للتقابل الاقتصادي بين دول المنطقة، فهنالك خط سيدخل إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وهو ما سيؤسس لمدن اقتصادية وتجارية وصناعية وغيرها من الفعاليات في هذا المشروع الذي سيكون بمثابة شريان العراق الاقتصادي غير النفطي".
ووجّه مكية دعوة للمستثمرين الأردنيين للدخول بقوة، مشيراً إلى "وجود ضمانات واضحة في قانون الاستثمار، فضلاً عن ضمانات سيجري العمل عليها مع مع مؤسسات دولية ضامنة، مثل (ميجا) وغيرها، بهدف توفير الثقة وتعزيز الشراكة في الاستثمار بين العراق والأردن".
وأوضح رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع، أن "البلدين يتمتعان بمزايا تنافسية للمنفعة المشتركة في عدة قطاعات، مثل السياحة والإنشاء والمال وغيرها، فضلا عن مشاريع مهمة مثل أنبوب النفط بين البصرة العراقية والعقبة الأردنية، إضافة إلى مشروعين للربط الكهربائي بطاقة تصل إلى 150 ميغاواط كمرحلة أولى، و500 ميغاواط كمرحلة ثانية، و900 ميغاواط كمرحلة ثالثة".