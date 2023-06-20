العراق والأردن يطلقان حراكا اقتصاديا واسعا بين البلدين

انطلقت فعاليات منتدى المال والأعمال العراقي – الأردني، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية، بحضور ومشاركة جهات حكومية ورجال أعمال ومستثمرين من الطرفين.

ويهدف المنتدى الذي يأتي تحت شعار "بناء جسور الازدهار المشترك"، وبتنظيم من مجلس الأعمال العراقي في عمان، إلى تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين العراق والأردن والبدء بحراك اقتصادي أوسع يحقق المنفعة المشتركة في العديد من القطاعات.

وقالت وزيرة الاستثمار الأردنية، خلود السقاف، إن "استثمارات العراق في الأردن تناهز 32 مليار دولار تتوزع بين عدة قطاعات، مثل العقارات والصناعة والسياحة وغيرها، وقد أسهمت هذه الاستثمارات في التنمية الاقتصادية، ونتطلع إلى توسعة القائم منها".

وأضافت السقاف خلال مشاركتها في إحدى جلسات المنتدى، أن "المستثمر المحلي والأجنبي متساويان في الحقوق والواجبات حسب قانون البيئة الاستثمارية الجديد الذي أعدَّ وفق أفضل الممارسات العالمية".