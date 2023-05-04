العراق يجدد عقد تصدير 10 آلاف برميل نفط يومياً إلى الأردن
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، تجديد عقد تصدير 10 آلاف برميل من النفط يومياً إلى الأردن، وذلك خلال استقبال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة والوفد المرافق له في العاصمة بغداد، بحسب بيان صادر عن وزارة النفط العراقية.
وقال بيان الوزارة العراقية إنه "تم الاتفاق على تجديد عقد تصدير كمية 10 آلاف برميل باليوم عتباراً من شهر أيار/مايو الجاري، ولمدة عام، وإنه جرى خلال اللقاء أيضاً بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في قطاع النفط والطاقة".
من جانبه، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، اليوم الخميس، إن "كمية النفط المتفق على استيرادها من العراق، تشكل حوالي 7 بالمئة من احتياجات المملكة من النفط الخام"، على ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".
وقالت الوكالة إن الوزير الأردني "أشاد بعلاقات التعاون القائم مع الجانب العراقي في قطاع الطاقة، مؤكداً أهمية المضي قدماً في استكمال تنفيذ مشاريع التعاون المشترك، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".
وأضاف الخرابشة، أن "الأردن استورد من العراق، منذ أيلول/سبتمبر 2021 حتى نهاية آذار/مارس الماضي، حوالي 4.5 مليون برميل، وبمعدل حوالي 9929 برميلاً يومياً".
ومطلع شهر نيسان/أبريل الماضي، توقفت صادرات النفط العراقية إلى الأردن عقب انتهاء العمل بمذكرة التفاهم التي كانت موقعة بين الطرفين لتزويد الأردن بالنفط الخام العراقي.
وفي أيلول/سبتمر من العام 2021، تلقى الأردن شحنات من النفط بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يومياً من النفط الخام العراقي لتلبية جزء من الطلب المحلي، قبل أن تتوقف عدة مرات لانتهاء مدة مذكرة التفاهم، وكان آخر توقف في آذار/مارس الماضي.
وخلال اجتماعه نهاية شهر مارس/آذار الماضي، أقر مجلس الوزراء العراقي توصية المجلس الوزاري للطاقة، بشأن الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام بين وزارة النفط، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، على أن يكون التمديد لسنة واحدة.
يشار إلى أن العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية إلى الأردن عبر الشاحنات بمعدل 10 آلاف برميل يومياً تقريباً، على أساس معدل خام برنت الشهري ناقصاً 16 دولاراً للبرميل الواحد، وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.
ومنتصف نيسان/أبريل الماضي، أكد خبراء في قطاع الطاقة، أن توقف توريد النفط العراقي للأردن منذ أسابيع من ذلك التاريخ، أدى إلى "فوات منفعة كبيرة" على كلا الجانبين في هذا القطاع الحيوي للبلدين الجارين.
وقالوا في حديثهم لـ"إرم نيوز" آنذاك، إن هذا التوقف فيه فوات منفعة كبيرة على كلا الجانبين الأردني والعراقي، سواء من خلال أسعار تفضيلية يحصل عليها الأردن، أو توقف عمل أسطول شحن يزيد عن 500 شاحنة، عدا الخدمات اللوجستية.