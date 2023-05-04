العراق يجدد عقد تصدير 10 آلاف برميل نفط يومياً إلى الأردن

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، تجديد عقد تصدير 10 آلاف برميل من النفط يومياً إلى الأردن، وذلك خلال استقبال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة والوفد المرافق له في العاصمة بغداد، بحسب بيان صادر عن وزارة النفط العراقية.

وقال بيان الوزارة العراقية إنه "تم الاتفاق على تجديد عقد تصدير كمية 10 آلاف برميل باليوم عتباراً من شهر أيار/مايو الجاري، ولمدة عام، وإنه جرى خلال اللقاء أيضاً بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في قطاع النفط والطاقة".