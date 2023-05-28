العراق: بدء المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع الأردن مطلع تموز
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية على لسان المتحدث باسمها أحمد موسى، اليوم السبت، أن بدء المرحلة الأولى من إدخال الربط الكهربائي مع الأردن إلى الخدمة سيكون مطلع شهر تموز/يوليو المُقبل.
وقال موسى إن الربط الكهربائي مع الأردن سيكون جاهزا في الأول من شهر تموز/يوليو المُقبل، كمرحلة أولى بطاقة 50 ميغاواط تصل إلى قضاء الرطبة في محافظة الأنبار لتغذية الشبكة الوطنية.
وأوضح أن الربط الكهربائي مع الأردن كان يستلزم إنشاء خط ريشة قائم رطبة، يمر جزء منه عبر الأراضي العراقية والجزء الآخر عبر الأراضي الأردنية.
وأشار موسى، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إلى أنه كان من المفترض أن يدخل الربط الكهربائي العمل في الأول من شهر حزيران/يونيو المُقبل، ولكن نتيجة بعض الظروف الجوية ونتيجة صعوبة التربة وبعض المتعلقات بالجانب الأردني تم تأجيلها في الأول من شهر تموز/يوليو المُقبل.
وفي سياق مُتصل، قال إن "الربط مع تركيا جاهز، ولكن ننتظر تسعير الخدمة وأن تكون مناسبة ليدخل حيز التنفيذ كمرحلة الأولى، أما الربط مع الخليج فسيكون جاهزاً في الفترة المقبلة".
وبين موسى أنه "تم توقيع خمسة عقود بشأن الربط الخليجي، حيثُ يحتاج هذا الربط قرابة 12 شهراً لتدخل المرحلة الأولى حيز التنفيذ.
ونوه إلى أنه "تم الاتفاق خلال الزيارة الحكومية الأخيرة إلى السعودية على توسعة محطتي عرعر واليوسفية التي تعتبر نقاط الربط معها، كذلك الاتفاق استشارياً على ماهية العقد المبرم".
وأكد موسى أن "المرحلة الأولى ستكون بواقع ألف ميغاواط، عبر محددات نقاط الربط ومسارات الخطوط التي ستكتمل قريبًا".