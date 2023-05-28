العراق: بدء المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع الأردن مطلع تموز

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية على لسان المتحدث باسمها أحمد موسى، اليوم السبت، أن بدء المرحلة الأولى من إدخال الربط الكهربائي مع الأردن إلى الخدمة سيكون مطلع شهر تموز/يوليو المُقبل.

وقال موسى إن الربط الكهربائي مع الأردن سيكون جاهزا في الأول من شهر تموز/يوليو المُقبل، كمرحلة أولى بطاقة 50 ميغاواط تصل إلى قضاء الرطبة في محافظة الأنبار لتغذية الشبكة الوطنية.