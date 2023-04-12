العراق والسعودية يتفقان على توسيع نقاط الربط الكهربائي

اتفقت وزارتا الكهرباء العراقية والطاقة السعودية، اليوم الأربعاء، على توسيع نقاط الربط الكهربائي المشترك، وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين.

ويأتي ذلك خلال زيارة يجريها وفد عراقي برئاسة وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، التقى خلالها وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان.