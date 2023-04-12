العراق والسعودية يتفقان على توسيع نقاط الربط الكهربائي
اتفقت وزارتا الكهرباء العراقية والطاقة السعودية، اليوم الأربعاء، على توسيع نقاط الربط الكهربائي المشترك، وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين.
ويأتي ذلك خلال زيارة يجريها وفد عراقي برئاسة وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، التقى خلالها وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان.
وقالت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان، إنه "جرى خلال اللقاء الاتفاق على الشروع بالربط الكهربائي وتوسيع نقطة الربط، وهي محطة عرعر، وإنشاء الخط الناقل، والاستعداد من الطرفين على إتمام إجراءات شركة أكوا باور".
وأضاف البيان أن "الوزيرين ناقشا ثلاثة محاور مهمة، الأول يتمثل بالشروع والانطلاق بمشروع (الربط الكهربائي العراقي - السعودي) لتبادل منفعة الطاقة، والثاني إتمام مشروع الشراكة مع شركة (أكوا باور) لنصب محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بواقع 1000 ميغا واط، والثالث الاستفادة من تجربتهم الناجحة بنصب العدادات وحصر ضياعات الطاقة".
وقد نقل البيان عن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، قوله إن "هذه الزيارة لها دلالات كبيرة ونجدها فرصة طيبة ومثمرة لتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين".
وأكد حسب البيان: "ندعم بشكل حقيقي تطوير ملفاتكم الاقتصادية، ونراقب بعناية نهضتكم وإجراءاتكم الواثقة بالعمل على تنويع مصادر الطاقة، واستغلال حقول الغاز".