العراق والسعودية يبحثان بناء شراكات أوسع لتعزيز التنمية المستدامة

العراق والسعودية يبحثان بناء شراكات أوسع لتعزيز التنمية المستدامة

فريق التحرير
فريق التحرير

عقدت وزارة المالية العراقية ووزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، في بغداد اليوم الأربعاء، اجتماعاً لبحث بناء شراكات أوسع لتعزيز التنمية المستدامة في مجال الاستثمار والأعمال بين البلدين.

وذكر بيان وزارة المالية العراقية، أن الوزيرة طيف سامي محمد استقبلت في مقر الوزارة وفدا وزاريا سعوديا برئاسة مشعل بن خالد  الهذال، وبحثت معه أبرز القضايا والملفات الاقتصادية.

التواصل المباشر بين وزارات البلدين المعنية ضروري بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، وتوثيق العلاقات بين رجال الأعمال من الجانبين
وزارة المالية العراقية

ولفت البيان إلى أن "اللقاء استعرض أبرز القضايا والملفات الاقتصادية التي تحظى بالاهتمام المشترك، وسبل ترسيخ التعاون الثنائي بين العراق والمملكة، والتركيز على بناء شراكات أوسع لتعزيز التنمية المستدامة في مجال الاستثمار والأعمال".

العراق والسعودية يبحثان بناء شراكات أوسع لتعزيز التنمية المستدامة
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وأوضح بيان وزارة المالية العراقية، أن "الاجتماع  تناول آليات تشجيع الشركات السعودية للعمل في العراق وتجاوز العقبات التي قد تواجهها".

منوها إلى "التواصل المباشر بين وزارات البلدين المعنية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، وتوثيق العلاقات بين رجال الأعمال من الجانبين".

السعودية
العراق

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