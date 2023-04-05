العراق والسعودية يبحثان بناء شراكات أوسع لتعزيز التنمية المستدامة

عقدت وزارة المالية العراقية ووزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، في بغداد اليوم الأربعاء، اجتماعاً لبحث بناء شراكات أوسع لتعزيز التنمية المستدامة في مجال الاستثمار والأعمال بين البلدين.

وذكر بيان وزارة المالية العراقية، أن الوزيرة طيف سامي محمد استقبلت في مقر الوزارة وفدا وزاريا سعوديا برئاسة مشعل بن خالد الهذال، وبحثت معه أبرز القضايا والملفات الاقتصادية.