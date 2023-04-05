"توتال" تتفق مع العراق لتنفيذ عقد بـ 10 مليارات دولار

أعلنت مجموعة "توتال إنرجي" الفرنسية العملاقة، الأربعاء، عن اتفاق لتنفيذ عقد في العراق بقيمة 10 مليارات دولار، وقع العام 2021 وتأخر بسبب خلافات.

وفي شباط/فبراير الماضي أعلنت وزارة النفط العراقية أن تطبيق هذا العقد مع المجموعة الفرنسية لا يزال متعثرا بسبب نقاط خلاف عالقة.

وقالت الشركة الفرنسية، في بيان، إن "الحكومة العراقية وتوتال إنرجي اتفقتا على مساهمة بنسبة 30% لشركة نفط البصرة في المشروع" المعروف باسم مشروع نمو الغاز المتكامل (Gas Growth Integrated Project).

وذكر البيان أن المشروع "يهدف إلى تنمية موارد العراق الطبيعية من أجل تحسين إمدادات الكهرباء في البلاد".