الأردن والعراق يضعان حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي بينهما

وضع رئيسا الحكومة الأردني الدكتور بشر الخصاونة، والعراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع الرَّبط الكهربائي الأردني - العراقي، بالقرب من الحدود بين البلدين داخل الأراضي العراقية.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، يهدف مشروع الرَّبط الكهربائي الأردني العراقي في مرحلته الأولى، إلى تزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائيَّة من الأردن تصل إلى 150 ميغاواط، ويتضمن لاحقا مرحلة ثانية بنحو 500 ميغاواط ومرحلة ثالثة بنحو 900 ميغاواط.

وأكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة خلال كلمة له في حفل وضع حجر الأساس، أن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين يشكل نقلة نوعية للتعاون في مجال الطاقة بين البلدين.

وأعرب الخصاونة عن الأمل في أن يحقق المشروع أهدافه، نحو تعزيز منظومة الربط الكهربائي بين الأردن والعراق، للتوسع في منظومة الربط الكهربائي العربي، بما يحقق الاستقرار للأنظمة الكهربائية، ويسهم في خلق سوق كهرباء مشتركة، ترفد اقتصادات الدول المرتبطة بقيمة اقتصادية مضافة وتحقق الازدهار لمنطقتنا.

من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي "نضع اليوم حجر الأساس لمشروع خط الربط الكهربائي العراقي– الأردني، لنكرس مشروع التعاون والشراكة، والتفاعل الإيجابي مع محيطنا، خدمة لبلدنا وشعبنا".

ولفت إلى أن هذا الجهد الاستثنائي، يؤمن مسار تبادل الطاقة بين العراق والأردن، وهو انعكاس وترجمة حقيقية لسياسة الانفتاح والتعاون.

وأضاف، "لقد عملنا سابقا على الربط الكهربائي مع السعودية ودول الخليج العربي، وتم توقيع الاتفاقية في مؤتمر جدة قبل أشهر، وعملنا على عدة مشاريع للطاقة النظيفة مع شركات عالمية مرموقة، لنواكب تطورات العصر، وتحديات البيئة".

ويتكون مشروع الربط الكهربائي الأردني - العراقي (المرحلة الأولى) من مشروع محطة تحويل الريشة 400/132/33 ك.ف، والذي يتكون من خط نقل هوائي يربط محطة تحويل الريشة (الجانب الأردني) مع محطة تحويل القائم (الجانب العراقي) وإضافة محولات في الجانب الأردني وإضافة محولات لدى الجانب العراقي.

ومن خلال هذا الخط، يتم تغذية أحمال المنطقة الغربية من العراق (منطقة القائم) بشكل معزول عن الشبكة الكهربائية العراقية.