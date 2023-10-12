أسهم أوروبا تلامس أعلى مستوى في 3 أسابيع بعد تراجع مخاوف رفع الفائدة

وأَغلقت وول ستريت أمس الأربعاء، على ارتفاع بعد أن أظهر محضر أحدث اجتماع للمركزي الأمريكي حذرًا بين صُنّاع السياسات أسهم في إذكاء الآمال في استقرار أسعار الفائدة.

ويتحوّل التركيز الآن على بيانات التضخم الأمريكية المقررة في وقت لاحق من اليوم.