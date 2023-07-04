ارتفاع "وول ستريت" بدعم من صعود أسهم "تسلا" والبنوك

حققت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" مكاسب طفيفة عند الإغلاق في جلسة مختصرة، اليوم الاثنين؛ بسبب عطلة، بعد أن تلقت دعما من ارتفاع أسهم "تسلا" والبنوك.

وقفز سهم تسلا 6.9% مع إعلان شركة تصنيع السيارات الكهربائية أنها سلمت عددا قياسياً من السيارات في الربع الثاني من العام.

وارتفعت أسهم البنوك الكبرى، فزاد سهم "ويلز فارجو" 1.7%، وصعد سهم "سيتي جروب" 1.5%، وربح مؤشر البنوك المدرج على "ستاندرد اند بورز" 1.5% عند الإغلاق.

وزاد "داو جونز الصناعي" 10.87 نقطة، أو 0.03%، إلى 34418.47 نقطة.

وارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 5.21 نقطة، أو 0.12%، إلى 4455.59 نقطة.

وصعد المؤشر "ناسداك" المجمع 28.85 نقطة، أو 0.21%، إلى 13816.77 نقطة.