الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع وتواصل الخسائر الأسبوعية

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، اليوم الجمعة، بعد أسبوع مضطرب بتأثير من مكاسب الأسهم الأمريكية، لكنها سجلت خسائر أسبوعية، بينما أشار تقرير الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع إلى أن أسعار الفائدة ربما تظل مرتفعة لفترة أطول، مما يزيد من عوائد السندات.

وصعد المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.8 %، اليوم الجمعة، مع صعود مؤشرات بورصة وول ستريت أيضا. لكن مؤشر ستوكس القياسي تراجع لثالث أسبوع.

وسجل المؤشر أدنى مستوى في ستة أشهر، في وقت سابق هذا الأسبوع، إذ قفزت عوائد السندات الأمريكية والأوروبية إلى أعلى مستوى مسجل منذ عدة سنوات، بفضل قوة البيانات الأمريكية، وتوقعات بأن تظل تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.