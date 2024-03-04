خلال شهرين.. العراق سيعلن الاكتفاء الذاتي ووقف استيراد مشتقات النفط

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد، أن العراق سيعلن، خلال شهرين، الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية وبالتالي وقف الاستيراد.

جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى الرافدين للحوار 2024" المنعقد تحت شعار (مستقبل الإنسان .. أزمات وتحوّلات) خلال الفترة ما بين 3- 5 مارس/ آذار الجاري.

وقال السوداني في كلمة له: "خلال شهرين سنعلن رسمياً الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية ووقف الاستيراد، وهو ما يوفر 3.2 مليار دولار".

وأضاف: "ما باشرت به الحكومة من مشاريع وإصلاحات يمثل تهيئة لانتقالة شاملة، نخرج بها من الارتهان للنفط، ونوقف التدهور البيئي عبر استثمار الغاز، وخلق فرص عمل للشباب، فضلاً عن تحقيق انتقالة رقمية في العمل المصرفي والحياة المالية".