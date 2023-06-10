توقعات باستمرار غلاء أسعار تذاكر الطيران على المدى الطويل

رجح خبراء في مجال الطيران، اليوم السبت، أن يستمر ارتفاع أسعار تذاكر السفر على المدى الطويل رغم الانخفاض الأخير في أسعار النفط.

ووفقا لتقرير أعدته وكالة الأنباء الفرنسية، فإنه في العام 2022، دفعت العودة التدريجية للطلب على السفر، بعد رفع قيود كوفيد-19، عدة مناطق في العالم إلى رفع أسعار بطاقات السفر.

لكن هذا العام، وفي وقت تسعى شركات الطيران إلى استعادة أعداد الركاب التي كانت تسجّلها قبل أزمة كوفيد-19، بلغ تقلّب الأسعار ذروته.

وقدمت الوكالة أمثلة على الزيادات التي شهدتها الدول في أسعار تذاكر السفر.