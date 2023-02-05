شركات وخبراء الطيران يحذّرون من ارتفاع أسعار تذاكر السفر

أطلقت شركات وخبراء في قطاع الطيران تحذيرات بشأن ارتفاع ملحوظ سيطرأ على أسعار تذاكر الرحلات الجوية في وقت لاحق من العام.

وتعد أسعار الرحلات الجوية مرتفعة بالفعل خلال الفترة الحالية، حتى خلال موسم الشتاء الذي يقع خارج ذروة السفر.

وارتفعت أسعار التذاكر بنسبة 44.1% خلال العام حتى شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني.

ويعد ذلك أكبر ارتفاع في أسعار شركات الطيران منذ أكثر من 30 عامًا، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.