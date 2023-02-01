مواقع ثقافية وسياحية بارزة عليك زيارتها قبل اختفائها

هناك بعض الوجهات الساحرة في العالم مثل منتزه يلوستون الوطني وصخور ستونهنج ومدينة ماتشو بيتشو، ولكن لا يعد بقاؤها مضمونًا، حيث تتعرض بعض الأماكن للأخطار المختلفة.

وتحاول منظمة "اليونسكو" تحديد الأماكن التراثية الثقافية والسياحية والطبيعية وحمايتها والحفاظ عليها في جميع أنحاء العالم، في محاولة لحماية التراث العالمي للأجيال القادمة.

وفي هذا الصدد، حددت "اليونسكو" مجموعة من المواقع المعرضة للخطر والفناء بسبب عمليات التطوير والصراعات والكوارث الطبيعية.

وأضافت المنظمة أخيراً 3 مواقع جديدة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، وهي: مدينة أوديسا الأوكرانية، ومعالم مملكة سبأ القديمة في اليمن، ومعرض رشيد كرامي الدولي في لبنان.

وشددت على أنه في حال لم يتم اتخاذ إجراء عاجل، فقد تتعرض هذه المواقع المهمة للتلف أو حتى فقدانها إلى الأبد.

ولا تعد هذه الأماكن الثلاثة الوحيدة المعرضة للخطر، إلا أن هناك بعض الوجهات الأخرى التي يجب زيارتها قبل اندثارها لعوامل مختلفة، ومنها:

المركز التاريخي في فيينا

اعتبر مركز فيينا التاريخي من أهم المواقع في العالم لعدة قرون، إذ كانت فيينا موطنًا لقلاع الباروك الهامة والمجموعات المعمارية المختلفة، بما في ذلك القلاع والحدائق الباروكية.

وفي عام 2017، تم إدراج المركز في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر؛ بسبب المباني الشاهقة المخطط لها بالقرب منه.