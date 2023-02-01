مواقع ثقافية وسياحية بارزة عليك زيارتها قبل اختفائها
هناك بعض الوجهات الساحرة في العالم مثل منتزه يلوستون الوطني وصخور ستونهنج ومدينة ماتشو بيتشو، ولكن لا يعد بقاؤها مضمونًا، حيث تتعرض بعض الأماكن للأخطار المختلفة.
وتحاول منظمة "اليونسكو" تحديد الأماكن التراثية الثقافية والسياحية والطبيعية وحمايتها والحفاظ عليها في جميع أنحاء العالم، في محاولة لحماية التراث العالمي للأجيال القادمة.
وفي هذا الصدد، حددت "اليونسكو" مجموعة من المواقع المعرضة للخطر والفناء بسبب عمليات التطوير والصراعات والكوارث الطبيعية.
وأضافت المنظمة أخيراً 3 مواقع جديدة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، وهي: مدينة أوديسا الأوكرانية، ومعالم مملكة سبأ القديمة في اليمن، ومعرض رشيد كرامي الدولي في لبنان.
وشددت على أنه في حال لم يتم اتخاذ إجراء عاجل، فقد تتعرض هذه المواقع المهمة للتلف أو حتى فقدانها إلى الأبد.
ولا تعد هذه الأماكن الثلاثة الوحيدة المعرضة للخطر، إلا أن هناك بعض الوجهات الأخرى التي يجب زيارتها قبل اندثارها لعوامل مختلفة، ومنها:
المركز التاريخي في فيينا
اعتبر مركز فيينا التاريخي من أهم المواقع في العالم لعدة قرون، إذ كانت فيينا موطنًا لقلاع الباروك الهامة والمجموعات المعمارية المختلفة، بما في ذلك القلاع والحدائق الباروكية.
وفي عام 2017، تم إدراج المركز في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر؛ بسبب المباني الشاهقة المخطط لها بالقرب منه.
مدينة القدس القديمة وأسوارها
القدس مدينة تاريخية ومقدسة لدى كافة الديانات، وتحتوي على 220 معلمًا تاريخيًّا، بما في ذلك حائط البراق، الذي يعتبر من أهم المواقع الدينية في العالم.
وتم وضع مدينة القدس في القائمة منذ عام 1982؛ بسبب التدمير المتعمد والتهديدات الأخرى الحالية، بما في ذلك التدهور وتأثير الحفريات.
تشان تشان
تعد تشان تشان أكبر مدينة في عصر ما قبل الكولومبية في أمريكا الجنوبية، وهي موقع أثري لكنه معرض للخطر بسبب التدهور نتيجة لنقص عملية الصيانة والحفاظ عليه.
بالإضافة لذلك، فإن المدينة مهددة بسبب الأعاصير والأمطار الغزيرة والفيضانات على ساحل بيرو، كما إنها تتعرض للتهديد بسبب الزلازل واللصوص.
البقايا الأثرية في وادي باميان
يمتلك وادي باميان في أفغانستان مجموعة من المواقع الأثرية التي تشمل الأديرة البوذية القديمة المنحوتة في المنحدرات والكهوف وتماثيل بوذا العملاقة، بالإضافة لذلك، كان وادي باميان موقعًا مهمًّا للحج البوذي لقرون عديدة.
وعانى وادي باميان من خسائر فادحة في عام 2001 عندما دمرت طالبان عمدا تمثالين عملاقين لبوذا بالتفجيرات، ونظرًا للمناخ السياسي الحالي في أفغانستان، فإن الوقت الحالي ليس آمنًا للزيارة.
مدينة تمبكتو
تعد مدينة تمبكتو في شمال مالي من المدن القديمة، إذ يعود تاريخها إلى القرن الخامس وكانت مركزًا مهمًّا للتعليم الإسلامي في القرنين الخامس عشر والسادس عشر.
وتمتلك المدينة ثلاثة من المساجد التاريخية إلى جانب 16 ضريحًا تعد مثالا رائعًا على فن العمارة التاريخي.
تعرضت المدينة في عام 2012 لخسارات ثقافية جسيمة بسبب تدمير بعض الأضرحة؛ لذا تم وضعها على قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر.
ولا تزال المدينة في خطر بسبب الحرب المستمرة في مالي واحتلال المواقع التراثية وتدميرها عمدا من قبل الجماعات المسلحة.
الغابات الاستوائية في سومطرة
في عام 2004، تم إدراج الغابات الاستوائية المطيرة في سومطرة في موقع التراث العالمي الخاص باليونسكو وهي تشتمل على ثلاثة متنزهات وطنية إندونيسية وهي متنزه جانونج ليوسير الوطني ومتنزه كيرينسي سيبلات الوطني ومتنزه بوكيت باريسان سيلاتان الوطني.
وتتمتع الغابات المطيرة في سومطرة بكمية كبيرة من التنوع البيولوجي وهي موطن لإنسان الغاب والنمور ووحيد القرن، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف نوع من النباتات وأعلى بركان في إندونيسيا.
وتم إدراج الغابات المطيرة في سومطرة في عام 2011 في قائمة المواقع المعرضة للخطر، بسبب تفشي الصيد الجائر وقطع الأشجار غير القانوني وعمليات تطوير البنية التحتية المخطط لها في المنطقة.
الجزر والمناطق الساحلية في خليج كاليفورنيا
تعد المناطق المحمية في خليج كاليفورنيا، المكسيك مركزًا للدراسات الأوقيانوغرافية، مع وجود 244 جزيرة ومناطق ساحلية وتمتلك 39٪ من أنواع الثدييات البحرية في العالم.
وتم إدراج المنطقة في قائمة المناطق المعرضة للخطر؛ بسبب ممارسات الصيد غير القانونية التي عرضت الحياة البحرية للخطر.
حديقة إيفرجلادز الوطنية
تمتلك حديقة إيفرجلادز في ولاية فلوريدا الأمريكية نظامًا بيئيًّا فريدًا يشمل غابات المانغروف والمستنقعات والأعشاب البحرية، وتعد موطنا لزواحف القاطور وخراف البحر والنمور السوداء، بالإضافة إلى عدد كبير من أنواع الطيور المهددة بالانقراض.
وتعتبر حديقة إيفرجلايدز من المناطق المعرضة للخطر أيضًا؛ بسبب تهديد العواصف والتلوث والتطورات الحضرية.
محمية سيلوس جام
تعد محمية سيلوس جام التي تقع في تانزانيا من أكبر المحميات الحيوانية في العالم، وهي موطن للفيلة ووحيد القرن والفهود والزرافات وأفراس النهر.
وتواجه المحمية تهديدًا كبيرًا؛ بسبب الصيد الجائر غير المشروع، بالإضافة إلى التهديدات المتمثلة في مناجم اليورانيوم القريبة وقطع الأشجار وخطط بناء السد المقترح.
الغابات المطيرة في مدغشقر
تعد الغابات المطيرة في مدغشقر، موطنًا لبعض النباتات والحيوانات الفريدة.
وتواجه هذه الغابات حرائق تشكل خطرا كبيرا على هذه الغابات المطيرة، بالإضافة إلى الصيد الجائر والتعدين وقطع الأشجار غير القانوني والذي جعلها في قائمة المواقع المعرضة للخطر.