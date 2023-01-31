ما هي "المدن الأكثر ترحيبا" بالسياح في 2023؟

حددت "بوكينغ"، وهي واحدة من أهم وكالات السفر عبر الإنترنت، أكثر 10 مدن اعتبرتها "الأكثر ترحيباً بالزوار" لعام 2023، وذلك باستخدام جوائز Traveler Review Awards.. ومن هذه المدن التي أوردها موقع traveloffpath:

1- بولينيانو آ ماري

تعد "بولينيانو آ ماري" في إيطاليا، المدينة الأكثر ترحيبا على وجه الأرض، وتقع المدينة على قمة جرف يبلغ ارتفاعه 65 قدما فوق البحر الأدرياتيكي وهي وجهة إيطالية رائعة.

وتحظى شواطئها بشعبية بين السكان المحليين والسياح؛ بسبب المياه النقية الصافية، كما أنها مكان رائع لمشاهدة الغواصين.

وتعرف هذه المدينة الساحلية الإيطالية أيضًا بكنائسها القديمة وشوارعها المتعرجة.