كيف سيكون شكل السفر في عام 2070؟

كشف علماء عن رؤيتهم لعام 2070، في تقرير السفر المستقبلي لشركة "إيزي جيت" البريطانية الذي يقدم رؤية لكيفية السفر في غضون 50 عامًا.

ونشر التقرير مجموعة من التصورات لشكل السفر في المستقبل، حيث توقع أن ينتقل الركاب في المطارات من خلال جوازات السفر التي تعتمد على نبضات القلب.