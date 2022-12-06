أماكن ساحرة للاسترخاء في أحضان الطبيعة بأفريقيا (صور)
يبحث العديد من الأشخاص عن فرصة للاسترخاء في حضن الطبيعة ويحلمون بالنوم تحت ضوء النجوم، وهو ما تقدمه بعض المزارات في شرق وجنوب أفريقيا.
وتقدم الوجهات التالية نوعًا جديدًا ومبتكرًا من الإقامة، إذ تحتوي على تجهيزات تمكنك من الاستمتاع بالسماء المفتوحة والنوم تحت ضوء النجوم، سواء من خلال أسرّة بعجلات يمكن وضعها في أماكن مفتوحة أو بيوت الأشجار وغيرها.
وفيما يأتي أفضل الأماكن للنوم تحت ضوء النجوم في أفريقيا:
فندق Loisaba Starbeds في كينيا
يقع فندق السفاري على حافة وادي الإخدود الأفريقي العظيم، ويحتوي على أسرّة متميزة منحوتة يدويًّا ومزودة بعجلات يتم دفعها إلى الشرفة، حيث يمكنك الاسترخاء والنوم تحت سماء الليل الأفريقية.
مخيم Serengeti Under Canvas في تنزانيا
يقع هذا المخيم الفخم في محمية سيرينغيتي في تنزانيا، وهو مخيم متحرك يتغير مكانه على مدار العام ويتبع حركة القطعان الضخمة في أثناء هجرتها.
ويتميز هذا المخيم بخيم فارهة وأسرّة مريحة وناعمة، كما يتم توفير خادم شخصي خاص وثريات وأوان فضية وكريستال ومرحاض داخلي.
فندق Ivory Lodge في جنوب أفريقيا
يقع في محمية لايون ساندز (Lion Sands) على حافة متنزه كروجر الوطني، ويتيح الإقامة في منزل مصمم بشكل هندسي رائع على شجرة لقضاء أجمل الليالي تحت ضوء القمر والنجوم المتلألئة.
مخيم Sanctuary Baines في بوتسوانا
يتيح هذا المعسكر البيئي وسيلة رائعة للاستمتاع بالهدوء والمناظر الطبيعية المحيطة والحياة البرية، إذ يمكنك الاستمتاع بقضاء ليلة تحت السماء الصافية في سريرك المتحرك على شرفة خاصة.
فندق Sabuk Lodge في كينيا
يقع في وسط منطقة جافة في هضبة لايكيبا، ويتضمن عددًا من الأكواخ المصنوعة من القش التي تدمج الطبيعة في تصميمها، وتطل على البرية ونهر إيواسو نيرو العظيم.