أماكن ساحرة للاسترخاء في أحضان الطبيعة بأفريقيا (صور)

يبحث العديد من الأشخاص عن فرصة للاسترخاء في حضن الطبيعة ويحلمون بالنوم تحت ضوء النجوم، وهو ما تقدمه بعض المزارات في شرق وجنوب أفريقيا.

وتقدم الوجهات التالية نوعًا جديدًا ومبتكرًا من الإقامة، إذ تحتوي على تجهيزات تمكنك من الاستمتاع بالسماء المفتوحة والنوم تحت ضوء النجوم، سواء من خلال أسرّة بعجلات يمكن وضعها في أماكن مفتوحة أو بيوت الأشجار وغيرها.

وفيما يأتي أفضل الأماكن للنوم تحت ضوء النجوم في أفريقيا: