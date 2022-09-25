أماكن معزولة لمحبي الهدوء والاسترخاء (صور)

يعتبر قضاء عطلة من أجل الاستراحة والاسترخاء هو الهدف الأول للإجازات، وهناك أماكن معينة تقدم ملاذا لآلاف المسافرين الذين يبحثون عن تجربة حقيقية هادئة وممتعة أكثر من غيرها.

ونرصد في هذا التقرير قائمة بالوجهات المعزولة التي يمكن زيارتها من أجل الهدوء والاسترخاء:

قيرغيزستان

عندما يتجه المسافرون إلى آسيا، غالبًا ما تكون اختياراتهم متمثلة في اليابان وتايلاند والأردن، إلا أن قيرغيرستان في آسيا الوسطى أصبحت وجهة جديدة للمسافرين.

وتتميز قيرغيزستان بجبالها الجميلة وتضم ما يقرب من ألفي بحيرة، كما أنها توفر ملاذا بعيدا عن الفوضى المرتبطة ببقية القارة الآسيوية.

جزيرة سقطرى

بالرغم من مرور اليمن حاليًا بواحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، إلا أن جزيرة سقطرى بمنأى عن دمار الحرب.

ويشعر الزوار في سقطرى بأنهم في عالم آخر، وتستقبل الجزيرة أقل من 3000 سائح سنويًا وتتميز الجزيرة بالخصائص المميزة والشواطئ النقية.

مواب

تقع مدينة مواب في الولايات المتحدة في مقاطعة غراند، يوتا، وعلى الرغم من أن الولاية بأكملها مليئة بمواقع التخييم المثالية.

إلا أن هذه المدينة تمتلئ ببعض الأماكن الأكثر هدوءًا، وفي حال الرغبة في البعد عن العزلة الشديدة، فيمكن التوجه إلى وسط مدينة مواب لزيارة المتاجر والمطاعم والفنادق.

صحراء أتاكاما

تعد صحراء أتاكاما في تشيلي بأمريكا الجنوبية مقصدًا لمحبي مشاهدة النجوم، كما أنها تغطي مجموعة واسعة من المناخات، من الجبال المغطاة بالثلوج في الجنوب وصولًا إلى صحراء أتاكاما في الشمال.

وتعتبر صحراء أتاكاما أكثر الصحاري جفافا في العالم بأسره، مما يخلق مناظر طبيعية لا مثيل لها في أي مكان آخر في العالم، ويمكن مشاهدة المسطحات الملحية وقمم الجبال والمشي لمسافات طويلة لمشاهدة البراكين والنجوم والبحيرات المالحة.

سيوة

تعتبر مصر واحدة من أكثر الدول زيارة في العالم بأسره، إلا أن سيوة يتردد عليها قلة من المسافرين، وتقع سيوة على بعد 348 ميلا من القاهرة و30 ميلا فقط من الحدود الليبية.

ونظرًا لعدم وجود مطارات قريبة، يسافر الزوار مسافة طويلة بالسيارات للوصول إلى هناك، إلا أنه بمجرد الوصول، يمكن الاستمتاع بمناظر أشجار النخيل والزيتون وبحيرات الملح التي يمكن السباحة فيها.

مرزوكة

تقع مرزوكة في جنوب شرق المغرب، وهي مكان مثاليّ لمحبي الاستمتاع بالهدوء.

ويمكن القيام بالعديد من الجولات الفاخرة والتخييم الذي لا يكلف أسعارا باهظة وهي أنشطة مفضلة للباحثين عن الراحة.

جزيرة جيجو

تتميز كوريا الشمالية بالأضواء الساطعة وناطحات السحاب، إلا أنه يوجد بها العديد من الأماكن الهادئة.

وتعتبر جزيرة جيجو واحدة من عجائب العالم الطبيعية، وهي أشبه بأجواء هاواي وتتميز بالصخور البركانية والمياه الزرقاء اللبنية، لذا فهي توفر ملاذًا هادئًا ممتعًا.

غابات الأمازون

تعد الأمازون غابة استوائية مطيرة، يقع الجزء الأكبر منها في البرازيل، وهي أكبر وأشهر غابة على كوكب الأرض.

ويمكن الانخراط في الحياة المحلية في المنطقة أو تجربة المغامرت عن طريق التجديف بالكاياك وغيرها، مع تجربة بعض المأكولات الأمازونية التي لا تشبه أي مكان آخر.

توفالو

بطبيعة الحال، ستضم هذه القائمة الدولة الأقل زيارة في العالم.

وتعتبر توفالو التي تقع في المحيط الهادئ في منتصف الطريق بين هاواي وأستراليا، واحدة من أفضل المدن للراغبين في الاسترخاء.

ويمكن ممارسة العديد من الأنشطة مثل استئجار دراجة نارية والقيادة حول الجزيرة بأكملها أو الغوص ومشاهدة بعض الشعاب المرجانية.