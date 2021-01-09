9 يناير

الخطوط الجوية السعودية تستأنف رحلاتها إلى الدوحة الإثنين

الخطوط الجوية السعودية تستأنف رحلات...

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، اليوم السبت، استئناف تشغيل رحلاتها من الرياض وجدة إلى العاصمة القطرية الدوحة، بواقع 4 رحلات أسبوعياً من الرياض، و3 رحلات

المصدر: فريق التحرير

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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، اليوم السبت، استئناف تشغيل رحلاتها من الرياض وجدة إلى العاصمة القطرية الدوحة، بواقع 4 رحلات أسبوعياً من الرياض، و3 رحلات أسبوعياً من جدة.

وستكون أولى رحلاتها من الرياض إلى الدوحة يوم الإثنين المقبل، عند الساعة 4.40 مساء بتوقيت الرياض.


واليوم السبت، أعادت قطر والسعودية فتح المعبر البري الحدودي بينهما، بعد أيام من إعلان اتفاق ينهي الأزمة الخليجية التي استمرت ثلاثة أعوام ونصف العام.

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