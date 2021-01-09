الخطوط الجوية السعودية تستأنف رحلاتها إلى الدوحة الإثنين

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، اليوم السبت، استئناف تشغيل رحلاتها من الرياض وجدة إلى العاصمة القطرية الدوحة، بواقع 4 رحلات أسبوعياً من الرياض، و3 رحلات أسبوعياً من جدة.

وستكون أولى رحلاتها من الرياض إلى الدوحة يوم الإثنين المقبل، عند الساعة 4.40 مساء بتوقيت الرياض.

⁧#الخطوط_السعودية تستأنف تشغيل رحلاتها من #الرياض و #جدة إلى #الدوحة ، بواقع 4 رحلات أسبوعياً من الرياض، و3 رحلات أسبوعياً من جدة، وستكون أولى رحلاتها من الرياض إلى الدوحة يوم الإثنين ١١يناير عند الساعة ٤:٤٠ مساء بتوقيت الرياض. pic.twitter.com/P0jxxr1Izz — المركز الإعلامي | الخطوط السعودية (@svmedia_center) January 9, 2021



واليوم السبت، أعادت قطر والسعودية فتح المعبر البري الحدودي بينهما، بعد أيام من إعلان اتفاق ينهي الأزمة الخليجية التي استمرت ثلاثة أعوام ونصف العام.