الإمارات تعلن إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر

أعلنت الإمارات، اليوم الجمعة، إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر، اعتبارًا من غد السبت.

ويأتي القرار ضمن أولى الخطوات من جانب الإمارات، لتنفيذ اتفاق مصالحة وقعته دول المقاطعة الأربعة مع قطر، خلال قمة الخليج التي عقدت في محافظة العلا السعودية الثلاثاء الماضي.

وأمس الخميس، قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: إن ”اتفاق المصالحة مع قطر يتحدث عن إزالة إجراءات المقاطعة، ووقف القضايا الدولية، وعودة التجارة، والتنقل بين الدول، خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق“.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي افتراضي: ”نحتاج إلى بناء الثقة بين دول الرباعي العربي: السعودية، والإمارات والبحرين، ومصر، وقطر، والإمارات تفتح صفحة جديدة، وتؤسس لمرحلة جديدة حتى لا تقع أزمات كبيرة أو صغيرة“.

وأوضح قرقاش: أن ”الإمارات ترى أن حل الأزمة مع قطر، قرار صحيح لأبعاده الإقليمية والمحلية، مضيفًا: ”تجاوزنا الأهم، وهناك ارتياح إقليمي وعالمي، لإنهاء الأزمة التي يُنظر إليها، على أنها خلاف البيت الواحد“.