تعرف على أفضل فنادق العالم في 2019 (صور)

أوشك عام 2019 على الانتهاء، وكالعادة في نهاية كل عام نتعرف على أفضل الأماكن السياحية والفنادق وأشهرها والتي نالت ثقة الزائرين، وقدمت خدمة راقية جعلها تفوز بلقب الأفضل في العالم.

ومنحت شركة Ahead المعنية بتصنيف الفنادق والمنتجعات والمطاعم السياحية في العالم، جوائز أفضل الأماكن والتصميمات الأوربية لعام 2019، واستندت إلى بعض المعايير العالمية، من حيث التصميم والاستضافة والخدمة المميزة وغيرها الكثير.

ورصدت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الحفل المقام لتكريم هذه الأماكن أوائل الأسبوع في لندن، وحازت 18 جهة على الجوائز وتصدر القائمة فندق Palazzo Daniele في إيطاليا، والمقام في فندق أرستقراطي يرجع تاريخه لـ 158 عامًا.

وحصل على جائزتين عن كونه أفضل الفنادق هذا العام، من حيث الخدمة وتصميم غرف الضيوف، ويرجع سبب اختياره لجمعه بين الأصالة والحداثة والتناغم الفريد في الديكورات، أما تصميم غرف الضيوف فيضم مفروشات متميزة تحمل لمسات فنية ابداعية وأشكالًا هندسية رائعة.

من بين الفائزين بالجوائز المنتجع الصحي Euphoria Spa في اليونان، وحصل على جائزة أفضل سبا (منتجع) ، إضافة إلى السفينة السياحية Le Champlain وفازت بجائزة أفضل وسيلة للنقل السياحي، فضلًا عن الخلوة التأملية Retreat في البحيرة الزرقاء في أيسلندا، وفازت بجائزة أفضل فندق منتجعي، بجانب العديد من الأماكن الرائعة

فندق ونادي – Soho House Amsterda هولندا

حصل فندق ونادي Soho House Amsterdam الكائن في مبنى Bungehuis التاريخي بأمستردام، على جائزة أفضل الفنادق، نظرًا للمساحات والتصميمات التي تعكس ثقافة أمستردام التي تنبض بالحياة، إذ تحتوي على ديكورات متناسقة تحافظ على التنوع والامتزاج التاريخي، مع الروح العصرية للهندسة والديكور الحديث.

سينما باراديسو في بورو لودي – بولندا

واحدة من أقدم السينمات في العالم، وصممت على غرار فندق Puro، ونالت هذه الجائزة كأفضل السينمات في العالم، لتصميمها الفاخر والمتنوع فتصلح لتكون قاعة للمؤتمرات، وإقامة الحفلات الخاصة، فضلًا عن القاعة المخصصة للعروض السينمائية.

فندق conversion – المملكة المتحدة

يشار إلى الفندق الواقع في لانجلي وهو منزل ريفي تم تجديده، وتحول إلى فندق شهير استطاع أن يستعيد مجده القديم، يوفر للسائحين السكن الراقي مع الشعور بالراحة والهدوء والاسترخاء.

المبنى الجديد بفندق Mollie’s Motel & Diner – المملكة المتحدة

بني فندق Mollie الأمريكي على طراز الخمسينيات، من قبل شركة Soho House وهي سلسلة فنادق عالمية تنشر الفنون والإبداع، وتقدم مفهومًا مبتكرًا لتناول الطعام على جوانب الطريق، ويعتمد التصميم على الجودة والبساطة والتنوع.

فندق Can Bordoy Grand House

فاز الفندق بجائزة أحسن تصميم للمساحات الخضراء، إذ تضم أماكن الاستضافة أكثر من 70 نوعًا متنوعًا من النباتات، منها نبات الميس أو Lledoner (European Hackberry) ، وهي رمز للترحيب في منازل الكائنة بماجوركا وهي جزيرة في إسبانيا، وصممت المناظر الطبيعية بعناية فائقة، بحيث تقدم للنزلاء الخصوصية والتمتع بالطبيعة الخلابة.