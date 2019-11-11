بولندا تصف تصريحات ماكرون بشأن حلف الأطلسي بـ“الخطيرة“

وصف رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، التصريحات التي انتقد فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حلف شمال الأطلسي بأنها ”خطيرة“.

وقال ماكرون لمجلة ”ذي إيكونوميست“ الأسبوع الماضي إن حلف شمال الأطلسي في حالة ”موت إكلينيكي“، مشيرًا إلى الافتقار للتنسيق وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسة الأمريكية في ظل قيادة الرئيس دونالد ترامب.

وأبدى تشككه كذلك في قاعدة أمنية تفيد بأن الهجوم على عضو بالحلف يعني الهجوم على كل الحلفاء.

ونقلت صحيفة ”فايناشيال تايمز“ مساء أمس الأحد عن مورافيتسكي قوله إن حلف شمال الأطلسي هو ”أهم حلف في العالم فيما يتعلق بالحفاظ على الحرية والسلام“ وإن تساؤل ماكرون عما إذا كان لا يزال بإمكان أعضاء الحلف الاعتماد على بعضهم في الدفاع مسألة ”خطيرة“.

وأضاف مورافيتسكي: ”أعتقد أن شكوك الرئيس ماكرون يمكن أن تدفع حلفاء آخرين للتساؤل عما إذا كانت فرنسا هي التي لديها مشكلات في الالتزام بالأمر (الدفاع المشترك). آمل أن يكون بوسعنا مواصلة الاعتماد على وفاء فرنسا بالتزاماتها“.

وتابع: ”فرنسا تنفق أقل من اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي (على الدفاع)… أعتقد أنه يجدر بنا أن نسأل عن السبب في أن بعض جوانب حلف شمال الأطلسي لا تبدو كما نرغب. ولا يتعلق الأمر بضعف التزام الولايات المتحدة تجاه الحلف، ولكن بعدم قيام بعض الحلفاء الأوروبيين بما يكفي في المقابل“.

وتباين دور فرنسا بشكل عام في الحلف حيث لم تشارك في تخطيطه العسكري الاستراتيجي بين عامي 1966 و2009 رغم أنها عضو مؤسس. رغم ذلك فإن تصريحات ماكرون، التي أدلى بها قبل حوالي شهر على قمة الحلف المقررة في لندن يوم الرابع من ديسمبر كانون الأول، لم تكن متوقعة.